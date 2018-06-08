Экс-координатора ЛДПР оштрафовали за торговлю мандатами в Коми

Сыктывкарский городской суд признал виновным депутата Госсовета Коми, бывшего и.о. координатора регионального отделения ЛДПР Михаила Брагина в злоупотреблении полномочиями из-за попытки торговать мандатами.

Суд приговорил Брагина к штрафу в 180 тыс. рублей и освободил от отбывания наказания, учитывая, что он ранее находился под стражей, сообщает «Комиинформ».

С автомобиля осужденного снят арест.

По данным следствия, в июне 2016 года Брагин предложил предпринимателям Татьяне Самофаловой и Павлу Ильясову стать депутатами городского совета Сыктывкара по спискам ЛДПР за 1 млн. рублей с каждого. Коммерсанты передали 1,5 млн.

По итогам выборов предприниматели не набрали нужного числа голосов, тогда Брагин стал уговаривать выигравших на выборах членов партии отказаться от мандатов и уступить место коммерсантам. Сообщается, что один из мандатов все-таки был передан предпринимателю.

Суд решил, что действия Брагина нарушают конституционное право граждан быть избранными в органы местного самоуправления.

Ранее Брагина уже штрафовали за торговлю мандатами.