Земфире запретили выступать на ЧМ-2018

Вслед за Юлией Чичериной ФИФА запретила певице Земфире выступать в городах, которые принимают чемпионат мира по футболу.

«Фестивали, запланированные к проведению в Нижнем Новгороде и Калининграде, запрещены к проведению по независящим от ЗАО «Планета Плюс» причинам, а именно в связи с категорическим запретом на проведение любых культурно-массовых мероприятий в период проведения чемпионата мира по футболу», – сообщается на сайте певицы zemfira.ru.

Представители компании, которая занимается организацией концертов с участием Земфиры, проводили ряд встреч с представителями администраций и силовых ведомств регионов. Были подписаны соглашения, на основании которых был дан старт рекламной кампании и фестиваль выведен в продажу, однако 5 июня они получили отказ.

Напомним, ранее ФИФА запретила Юлии Чичериной выступать на фестивале болельщиков ЧМ-2018 по футболу.

Позже Чичерина опубликовала в своем Facebook запись, в которой отметила, что «футболбандеровцы» запретили ее в Ростове-на-Дону, пока «в многострадальной Горловке дети спят в ванных, чтобы их ночью не посекло осколками», после чего страницу певицы заблокировали.