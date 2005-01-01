Татьяна Лазарева призналась в неизлечимом заболевании

Телеведущая Татьяна Лазарева публично призналась, что страдает язвенным колитом, и отметила, что надеется помочь другим пациентам преодолеть стеснение.

Лазарева надеется, что этот шаг сможет помочь тысячам пациентов переступить через стеснение, связанное с симптомами заболевания, и вовремя обратиться к врачу, пишет издание «360».

По словам телеведущей, диагноз язвенный колит ей был поставлен медиками в 2014 году, из-за чего она оказалась в тяжелой эмоциональной ситуации.

«Сейчас я понимаю, что не нужно стесняться этой болезни. Проблема никуда не исчезнет, если делать вид, что ее нет», – заявила Лазарева.

Язвенный колит – хроническое воспалительное заболевание слизистой оболочки кишечника.

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