Рубль подешевле к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу вырос на 18 копеек – до 62,3 рубля, курс евро поднялся на 8 копеек – до 73,72 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,71% – до 76,77 доллара за баррель, передает РИА «Новости».