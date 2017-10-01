Врио губернатора Травников и мэр Новосибирска Локоть объявили об «уникальной» договоренности

Врио новосибирского губернатора Андрей Травников достиг договоренности с соперником на предстоящих выборах, мэром Новосибирска Анатолием Локтем, о том, что Локоть откажется от участия в губернаторских выборах, но получит поддержку на выборах градоначальника в следующем году.

«Я очень позитивно воспринимаю то уникальное решение, к которому мы совместно пришли. Анатолий Евгеньевич Локоть, я, руководство КПРФ, правительство региона. Я полностью уверен, что решение городских проблем важнее любых политических разногласий. Рад, что Анатолий Евгеньевич всегда разделял эту позицию, этот подход. Рад, что мы теперь можем полностью объединить наши усилия, потому что перед нами стоят серьезные общие задачи, чтобы сделать жизнь новосибирцев лучше, задачи по исполнению нового программного указа президента России. В выполнении этих задач нам есть в чем помочь друг другу», – передает РИА «Новости» слова Травникова.

По его словам, власти области и города договорились работать вместе, и он уверен, что это сотрудничество будет долгосрочным и плодотворным.

«Я считаю, что в крупнейшем муниципалитете страны, в Новосибирске целесообразно сохранить прямые выборы мэра города, и я готов поддерживать Анатолия Евгеньевича в текущей работе и следующем избирательном цикле. Это моя твердая личная позиция», – сказал врио губернатора.



Он сообщил также, что достигнуто соглашение о взаимодействии по развитию транспортной сети, городского хозяйства, реформированию Новосибирского научного центра, есть договоренность об укреплении собственной финансовой базы Новосибирска.

Ранее в пятницу Локоть, бывший на предстоящих выборах основным конкурентом врио новосибирского губернатора Андрея Травникова, заявил, что не будет бороться за пост главы региона.



«Мы сегодня делаем совместное политическое заявление. Достигнуто соглашение по взаимодействию. Оно предусматривает сохранение в Новосибирске прямых выборов мэра... Открывается возможность вернуть Новосибирску полноценный бюджет развития. Мы договорились об этом. Ради этого я принял решение, согласованное с КПРФ, отказаться от выдвижения на пост губернатора в пользу Андрея Александровича (Травникова)», – сказал Локоть.



По его словам, экономическое развитие Новосибирска и Новосибирской области важнее, чем личные политические достижения. Кроме того, он рассчитывает, что ответные шаги будут приняты руководством Новосибирской области на выборах мэра в следующем году, и назвал подобное соглашение беспрецедентным для страны событием.



«Особенность сегодняшней политической ситуации в том, что накануне объявления выборов губернатора политическая борьба достигла высокого накала...Проявилась перспектива, когда все жители области останутся в состоянии затяжного противостояния, что приведет к торможению развития региона», – сказал мэр, объясняя принятое решение.



Локоть отметил, что он и Травников понимают ответственность и не приемлют, по его словам, «неблагоприятный сценарий», направленный на ухудшение жизни людей.

В октябре 2017 года президент России Владимир Путин освободил Владимира Городецкого с должности губернатора Новосибирской области, врио главы региона назначен Андрей Травников.

Напомним, 23 апреля сообщалось, что временно исполняющий обязанности главы Новосибирской области Андрей Травников выдвинет свою кандидатуру на выборах губернатора в сентябре 2018 года.