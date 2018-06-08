Хабаровский губернатор пообещал трудоустроить красящего крыши авиаинженера

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт пообещал решить вопрос трудоустройства инженера-самолетостроителя Петра Литвинцева, который в ходе прямой линии пожаловался президенту России Владимиру Путину, что вынужден красить крыши.

«Мы с ним обязательно разберемся. Его найдут, я приеду в Комсомольск, и если он там, постараюсь с ним встретиться и поговорить. Я ему помогу найти работу, сто процентов», – заявил Шпорт.

Губернатор добавил, что уже связался с авиазаводом в Комсомольске-на-Амуре, и выяснил, что там есть вакансии, передает РИА «Новости».

В свою очередь прокуратура Хабаровского края пообещала провести проверку и выяснить, почему у Литвинцева возникли проблемы с трудоустройством.

«В случае выявления нарушений примем меры реагирования. А результаты будут обнародованы», – сказала старший помощник прокурора края Валентина Глазова.

Отмечается, что служба занятости 27 раз предлагала Литвинцеву различные варианты работы, в том числе и по специальности.

Житель Комсомольска-на-Амуре Петр Литвинцев в ходе прямой линии рассказал Владимиру Путину, что он самолетостроитель, но не может найти работу и красит крыши. В ответ глава государства заметил, что «хотя и профессия маляра хороша», но не соответствует уровню квалификации инженера.

Напомним, в четверг состоялась ежегодная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Она продлилась четыре часа.

Газета ВЗГЛЯД вела онлайн-трансляцию «Прямой линии с Владимиром Путиным».