Австрия вызвалась стать местом встречи Путина и Трампа

Власти Австрии заявили о готовности провести у себя встречу российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, пишет Wall Street Journal со ссылкой на представителя совета нацбезопасности США.

«Австрийцы выразили нам свою готовность принять встречу президентов Трампа и Путина», – приводит РИА «Новости» слова источника WSJ.

Он добавил, что окончательное решение о месте проведения саммита не принято.

В свою очередь высокопоставленный европейский источник сообщил газете, что саммит может пройти в Вене летом.

Чуть позже в Белом подтвердили, что Австрия выразила готовность провести встречу президентов России и США. «Но, хотя оба лидера уже обсуждали в прошлом возможность организации встречи, нам в данный момент нечего объявить на этот счет», – сказал представить Белого дома.

Ранее Владимир Путин заявил, что его встреча с Дональдом Трампом до сих пор не состоялась из-за ожесточенной внутриполитической борьбы в США. До этого The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Белый дом проводит предварительные переговоры о проведении встречи российского и американского лидеров.