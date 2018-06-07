Рада отправила в отставку главу украинского минфина

Верховная рада большинством голосов отправила в отставку министра финансов Украины Александра Данилюка.

Как передает РИА «Новости», за соответствующее решение проголосовали 254 народных депутата при минимуме в 226 голосов.

Накануне премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил Верховной раде уволить Александра Данилюка за действия, «несовместимые с дальнейшим пребыванием в должности члена кабинета министров».