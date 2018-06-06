Гройсман предложил уволить министра финансов Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил Верховной раде уволить министра финансов Александра Данилюка.

«Подписал представление в Верховную раду на увольнение с должности министра финансов Александра Данилюка», – написал Гройсман в Facebook.

Он отметил, что Данилюк позволил себе действия, «несовместимые с дальнейшим пребыванием в должности члена кабинета министров».

«Распространение искаженной информации среди наших международных партнеров накануне важных для Украины переговоров с ЕС могло поставить под угрозу их результаты. К сожалению, Александр Данилюк не внес корректив в выбранную им линию поведения и после обсуждения этой ситуации с членами правительственной команды», – написал Гройсман.

Он подчеркнул, что вопрос смены министра «должен быть решен безотлагательно», учитывая те «вызовы, которые мы имеем».

Конфликт между Гройсманом и Данилюком возник на заседании 23 мая. Данилюк предложил назначить на пост замминистра своего советника Яну Бугримову, но после короткой перепалки с Гройсманом получил отказ, сообщает RT. Позже Данилюк написал письмо странам «Большой семерки», где «во избежание двусмысленности и манипуляций» обрисовал ситуацию с Гройсманом.