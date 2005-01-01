Путин рассказал о совете отца, который передаст внукам

Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» ответил на вопрос о том, какой совет отца он передал бы внукам.

Ведущие устроили блиц-опрос для Путина. Один из вопросов касался совета его отца, который Путин передал бы внукам. Президент не задумываясь ответил «не врать».

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-трансляцию «Прямой линии с Владимиром Путиным».