АСВ предложило временно увеличить страховое покрытие вкладов

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предложило увеличить страховое покрытие для социально значимых вкладов и в случаях объединения банков.

«Есть дополнительная инициатива, связанная с тем, что если, например, банки объединились - два банка, а у вас в одном банке лежало 1,4 млн и в другом – 1,4 млн, и их накрыл страховой случай, то соответственно, мы увеличиваем до 2,8 млн рублей страховку», – сказал глава АСВ Юрий Исаев, передает РИА «Новости».

По его словам, такая увеличенная страховка может действовать в течение трех месяцев.

Кроме того, АСВ считает необходимым расширить страховую защиту социально значимых вкладов до 10 млн рублей. К примеру, это средства с продажи жилья, полученное наследство, «выплаты социального страхования от несчастных случаев на производстве, выплаты по обязательному имущественному страхованию, государственные пособия гражданам, имеющим детей, материнский капитал, социальное пособие на погребение, выплата выходного пособия, различных компенсаций», пояснил Исаев.

В этих случаях повышенная страховая защита будет также действовать в течение трех месяцев, чтобы человек успел привести средства в порядок.

Такие нормы, по словам Исаева, действуют в европейском законодательстве.

АСВ также предлагает применить страхование вкладов и в отношении религиозных и социальных некоммерческих организаций. «Мы предполагаем систему, если законодатель поддержит, распространить лимит страхового возмещения в размере 1,4 млн рублей на банковские вклады некоммерческих организаций социальной направленности. Например, благотворительные организации, религиозные организации, организации, осуществляющие надзор за детьми-сиротами, дома-интернаты, реабилитационные центры и так далее», – сказал Исаев.

По его словам, страховка не будет распространяться на вклады руководства банка.

Ранее в четверг глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России считает целесообразным в некоторых ситуациях увеличивать сумму возмещения по вкладам, размещенных гражданами в лишенных лицензии банках.