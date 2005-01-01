Меркель призвала сделать ЕС постоянным членом СБ ООН

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала добиваться предоставления Евросоюзу статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН, тем самым заменив членство Франции и Великобритании.

«Во времена, в которые мы живем, европеизация мест (в СБ ООН) была бы бесценной», – заявила она в программной речи на заседании фракции Европейской народной партии (EPP) в Европарламенте.

Также Меркель призвала Европу создать собственный совет безопасности в составе десяти членов, меняющихся по ротационному принципу, передает Deutsche Welle.

По ее задумке, совет должен принимать быстрые решения в сфере внешней политики и политики безопасности.

Кроме того, глава германского правительства заявила, что Европе следует провести радикальные реформы – как во внешней и экономической политике, так и в политике по вопросу беженцев.

«Если нам не найти общий ответ на вызовы нелегальной миграции, под вопросом окажутся устои Европейского союза», – подчеркнула она.

Канцлер вновь призвала создать в ЕС единообразную систему предоставления убежища и европейское ведомство по делам беженцев.

По ее мнению, необходимо также реформировать организационную структуру ЕС: сконцентрировать работу Европарламента в брюссельской штаб-квартире, сократить состав Еврокомиссии, отказаться от проведения ежемесячных пленарных заседаний в Страсбурге, реформировать систему выборов в Европарламент.

Ранее Меркель заявила, что на фоне того, как президент США Дональд Трамп разрушает сложившийся после Второй мировой войны миропорядок, Европа должна стать более сплоченной и не останавливаться в своем развитии.

Под реорганизацией мирового порядка она понимает разногласия США с НАТО, выход Трампа из Парижского соглашения по климату и из сделки с Ираном, а также конфликт вокруг трансатлантического торгового сотрудничества.