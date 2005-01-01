Россиянам дадут еще один выходной

Россиянам могут выделить дополнительный оплачиваемый выходной день на прохождение диспансеризации, заявил председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Соответствующий законопроект «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» находится на рассмотрении в Госдуме. Согласно документу, работники смогут получать дополнительный выходной не чаще, чем раз в три года.

«Нельзя относиться к диспансеризации по принципу: «хочу – не хочу», «пойду – не пойду», – заявил Рязанский в интервью «Российской газете».

По его словам, эта проблема в наибольшей степени касается старшего поколения, которое продолжает работать, а также сотрудников вредных производств. Предполагается, что, получив возможность взять отгул с сохранением заработной платы, россияне смогут пройти всесторонний осмотр и провериться на наличие серьезных заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, онкология.

Всеобщая диспансеризация была введена в России в 2013 году. На бесплатный осмотр имеют право работающие и неработающие граждане в возрасте от 18 лет.