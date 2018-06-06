С оператора полигона «Кучино» решено взыскать 6,3 млрд рублей

Арбитражный суд Московской области принял решение о взыскании с оператора полигона ТБО «Кучино» за ущерб окружающей среде 6,3 млрд рублей, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

«Мы добились принятия решения Арбитражным судом Московской области о взыскании с оператора полигона «Кучино» ущерба, причиненного окружающей среде», – сообщили в пресс-службе, добавив, что взыскано будет 6,3 млрд рублей, передает ТАСС.

Между тем, 10 мая сообщалось, что ущерб от полигона «Кучино» для окружающей среды оценивается в 2,2 млрд рублей. Речь шла о деле против двух сотрудников полигона.

Летом 2017 года президент России Владимир Путин потребовал за месяц ликвидировать свалку «Кучино» в Балашихе.

Позднее полигон «Кучино» закрыли.