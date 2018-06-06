Украинец попросил президента Эстонии не давать деньги Киеву

Проживающий в Эстонии украинский волонтер Владислав Ничков, попросил президента прибалтийской страны Керсти Кальюлайд не помогать Украине деньгами, заявив, что эти средства целесообразнее было бы вложить в собственное развитие республики, передают СМИ.

Как передает агентство Sputnik Эстония, автор письма обосновал свою позицию тем, что власть Украины коррумпирована и вряд ли эта ситуация в ближайшем будущем изменится.

«Воруют те, кто должен защищать страну от коррупции. Если пожертвовать им деньги, вы только наполните их карманы», –заявил Ничков.

Он добавил, что к украинским СМИ нужно относиться с подозрением, так как часть из них принадлежит президенту Украины Петру Порошенко, а остальным запрещено критиковать главу государства и его правление.

«Я очень надеюсь, что президент Керсти Кальюлайд получит мое письмо», – сказал Ничков и извинился перед главой эстонского государства за то, что письмо написано на русском языке.

По словам Ничкова, он не стал пользоваться электронным переводчиком, из-за боязни допустить смысловые ошибки, что было бы неуважительно по отношению к президенту.