Меркель выступила за диалог с Россией

Берлин выступает за диалог с Россией, в том числе с учетом существующих разногласий, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Я выступаю за диалог с Россией, в том числе с учетом разногласий, которые у нас имеются. Диалог всегда важен», – сказала глава германского правительства в среду, отвечая на вопросы депутатов Бундестага, передает ТАСС.

Вместе с тем канцлер Германии заявила, что возвращение к G7 было неизбежно, и принятие туда России пока невозможно, поскольку она «нарушила международное право».

Напомним, ранее в среду СМИ Германии объяснили необходимость сотрудничества Европы с Россией.