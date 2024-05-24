Шведским политикам и военным приходится выдумывать обоснования своего участия в НАТО. Отсюда и появления экзотических идей вроде необходимости укреплять остров Готланд – для отражения русской угрозы.3 комментария
Путин назвал «политической пургой» угрозы еврокомиссара премьеру Грузии
У Евросоюза много комиссаров, которые постоянно меняются и «несут всякую пургу», заявил президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с белорусским президентом Александром Лукашенко после переговоров двух лидеров.
«Не могу комментировать, что там какой-то еврокомиссар сказал – там комиссаров много, они постоянно меняются и несут всякую пургу», – отметил Путин, передает ТАСС.
«Если это так <…>, кроме как политической пургой, это назвать нельзя просто, и все, – подчеркнул российский лидер. По его словам, в настоящее время безответственность чиновников среднего уровня, особенно на этом направлении, растет. «Это вызывает только сожаление», – уточнил глава государства.
Ранее в Совфеде раскритиковали ЕС за угрозы покушения на премьера Грузии.
Напомним, в четверг премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в разговоре с ним о принятом законе об иноагентах один из еврокомиссаров припугнул его примером недавнего покушения на премьера Словакии.