Путин назвал «политической пургой» угрозы еврокомиссара премьеру Грузии

Tекст: Дарья Григоренко

«Не могу комментировать, что там какой-то еврокомиссар сказал – там комиссаров много, они постоянно меняются и несут всякую пургу», – отметил Путин, передает ТАСС.

«Если это так <…>, кроме как политической пургой, это назвать нельзя просто, и все, – подчеркнул российский лидер. По его словам, в настоящее время безответственность чиновников среднего уровня, особенно на этом направлении, растет. «Это вызывает только сожаление», – уточнил глава государства.

Ранее в Совфеде раскритиковали ЕС за угрозы покушения на премьера Грузии.

Напомним, в четверг премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в разговоре с ним о принятом законе об иноагентах один из еврокомиссаров припугнул его примером недавнего покушения на премьера Словакии.