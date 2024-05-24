Шведским политикам и военным приходится выдумывать обоснования своего участия в НАТО. Отсюда и появления экзотических идей вроде необходимости укреплять остров Готланд – для отражения русской угрозы.3 комментария
Путин: Россия относится к безопасности Белоруссии так же, как к своей
Россия относится к безопасности Белоруссии так же, как к своей, что является ключевым моментом взаимодействия в сфере безопасности, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко.
«Мы к безопасности Белоруссии относимся точно так же, как и к безопасности Российской Федерации, и это, наверное, ключевой элемент нашего взаимодействия в этой сфере», – слова российского лидера публикуются на сайте Кремля.
Ранее Путин заявил, что его визит в Минск призван подчеркнуть важность сотрудничества России и Белоруссии.