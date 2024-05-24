Банк России заявил о перегреве цен на первичном рынке жилья

Tекст: Ольга Никитина

По данным ЦБ, в первом квартале индикатор перегрева на первичном рынке жилья достиг 15%, в то время как для вторичного жилья этот показатель составляет 1%, передает ТАСС.

Разрыв между ценами на первичном и вторичном рынках в России в первом квартале 2024 года составил 55% по данным Росстата (44% в четвертом квартале 2023 года) и 45% по данным «Домклик» (43% в четвертом квартале 2023 года).

Ситуация на рынке жилья во втором полугодии, по данным ЦБ, будет зависеть от условий госпрограмм и траектории ключевой ставки. Сбалансированному росту ипотеки, как считает регулятор, будет способствовать прекращение массовой льготной ипотеки, которая была доступна в том числе инвесторам.

Газета ВЗГЛЯД анализировала ранее, когда цены на жилье в России начнут падать.