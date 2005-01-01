Украина поняла превосходство России в Азовском море

Пограничникам Украины на Азовском море не хватает техники и ресурсов для того, чтобы противостоять России, заявил пресс-секретарь государственной пограничной службы страны Олег Слободян.

Как заявил Слободян в эфире телеканала «UA:Перший», российские военные не перестают «демонстрировать силу» на этой территории, но Киев готов ответить на «агрессивные и неадекватные действия» Москвы, передает РИА «Новости».

На вопрос о конкретных действиях, которые могли бы предпринять украинские пограничники, Слободян ответил, что оснащение украинских пограничников уступает российскому.

«Если говорить о каком-то ответе в силовом формате, то, конечно, тут государственной пограничной службы недостаточно, у нас ограничены наши ресурсы и даже ресурсы нашей морской охраны. Не будем делать тайну, наши катера, которые предназначены больше для патрулирования, также и морально устарели, и уступают по своей мощи и возможностям морской охране Пограничной службы Российской Федерации», – заявил Слободян.

По его словам, в штабе Объединенных сил Украины готовят равномерный ответ на все возможные действия Москвы.

Напомним, ранее ранее начальник пресс-центра ВМС Украины Олег Чалик заявил, что до 1 сентября в Азовском море закроют три участка для проведения военных учений, а с 1 июня действуют ограничения в акватории возле Мариуполя и к востоку от Бердянска.