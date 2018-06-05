Сенцов попросил G7 помочь победить в «войне» с Россией

Украинский режиссер Олег Сенцов, который в колонии Лабытнанги отбывает наказание за подготовку теракта, написал письмо лидерам стран «Большой семерки», попросив их помочь победить в «гибридной войне» с Россией.

В письме он поблагодарил лидеров G7 за то, что они делают для Украины, отметив, что сделать предстоит «еще многое». «Например, победить в этой гибридной войне с нашим врагом», – приводит текст письма Сенцова «Громадське».

Он также выразил надежду на то, что они помогут что-то сделать для судьбы «украинских политзаключенных».

«Не будете сосредотачиваться на одной личности, например, на мне, а поможете другим», – отметил режиссер.

Украинский режиссер-документалист Олег Сенцов в августе 2015 года признан виновным в подготовке терактов в Крыму и приговорен к 20 годам колонии. Его предполагаемый сообщник Александр Кольченко был осужден на 10 лет.

14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку, он требует освободить 64 «украинских политзаключенных в России».

В Раде предложили обменять 23 осужденных россиян на Сенцова.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что в деле Сенцова, как и других украинских «политзаключенных», нет политической составляющей. В частности, президент России Владимир Путин заявлял, что Сенцов осужден не за творчество, а за то, что посвятил себя террористической деятельности.