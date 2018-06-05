Отели в России на время ЧМ-2018 резко подорожали

Стоимость проживания в отелях в России на время проведения чемпионата мира по футболу выросла на 50% относительно аналогичного периода прошлого года, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Средняя цена по рынку на период проведения чемпионата примерно на 50% больше, чем обычно в этот период времени. С этим надо смириться. Это нормально», – сказала она, отметив, что на время крупных мероприятий цены в отелях всегда повышаются, сообщает РБК.

Ломидзе добавила, что в то же время некоторые отели повысили цены в 500 раз, однако подобными нарушениями занимается Роспотребнадзор, и отелям приходится постепенно приводить цены в соответствии с постановлением, хотя они этому и сопротивляются.

По ее словам, в Россию на ЧМ-2018 могут приехать около 400 тыс. болельщиков, причем болельщики – это менее 50% забронировавших отели, остальные являются сопровождающими лицами и делегациями.

Самыми популярными городами во время чемпионата мира будут Москва, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург.

В феврале столичное управление Роспотребнадзора оштрафовало на 6 млн рублей ряд московских гостиниц – те установили огромные цены за проживание на время проведения Чемпионата мира по футболу.

Ранее в международном рейтинговом агентстве Moody’s заявили, что проведение Чемпионата мира по футболу приведет лишь к краткосрочной экономической выгоде для России, но в городах-хозяевах ЧМ при подготовке произошло улучшение транспортной и коммунальной инфраструктуры.