Путин освободил от должности главу ГУ МВД Крыма

Президент России Владимир Путин освободил от должности главу МВД по Крыму Сергея Абисова, говорится в соответствующем указе главы российского государства.

«Освободить от занимаемой должности генерал-майора полиции Абисова Сергея Вадимовича, министра внутренних дел по республике Крым», – говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Напомним, 22 мая в Москве был задержан глава администрации Ялты Андрей Ростенко. Позднее Басманный районный суд Москвы арестовал его по обвинению в превышении должностных полномочий. Глава Крыма Сергей Аксенов расценил задержание Ростенко как «провокацию» против властей республики.