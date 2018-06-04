Пушков высмеял угрозы экс-президента Эстонии отнять у России Омск

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал смешными заявления бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса о возможной потере Россией Омска, Томска и Санкт-Петербурга.

«Экс-глава Эстонии Ильвес развеселил. Ему впору выступать в КВН или в таллинском варьете. Его фантазии на тему потери Россией Омска, Томска и даже Петербурга вызывают лишь улыбку. Мы их Гитлеру не отдали, а уж Ильвесу...» – написал Пушков на своей странице в Twitter.

Сенатор также добавил, что «на Эстонию никто нападет» и посоветовал Ильвесу «успокоиться» и «скушать твикс».

Ранее в понедельник бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил, что в случае атаки на его страну Россия якобы может лишиться контроля над Санкт-Петербургом и другими городами.

«Конечно, Россия может атаковать Эстонию, но вскоре после этого она может потерять даже Омск и Томск, не говоря уже о Санкт-Петербурге. Они об этом помнят», – заявил Ильвес.