ФСИН попросила взыскать 2 млрд рублей с бывшего шефа

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обратилась в Замоскворецкий суд Москвы с иском о взыскании свыше 2,2 млрд рублей компенсации с бывшего главы ведомства Александра Реймера и других фигурантов дела о мошенничестве, сообщили в суде.

«Судебное заседание по иску о взыскании свыше 2,24 млрд рублей в порядке причинения ущерба преступлением назначено на 28 июня», – передает ТАСС пресс-секретаря суда Эмилии Хиль.

Ответчиками по иску также являются ранее осужденные экс-замдиректора ФСИН Николай Криволапов, экс-директор ФГУП «Центр информационно-технического обеспечения и связи» ФСИН Виктор Определенов и предприниматель Николай Мартынов.

Напомним, 14 июня 2017 года суд приговорил к восьми годам лишения свободы и штрафу в 800 тыс. рублей бывшего главу ФСИН Александра Реймера. Судом установлено, что в результате мошенничества было украдено 1,23 млрд рублей.

В ноябре Мосгорсуд смягчил приговор бывшему директору ФСИН Александру Реймеру, отменив штраф в размере 800 тыс. рублей.