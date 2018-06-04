Скончалась ставшая монахиней гражданская жена Александра Башлачева

Монахиня Иулиания – Анастасия Рахлина, которая была гражданской женой музыканта Александра Башлачева – скончалась 2 июня, сообщают СМИ.

Неделю назад ей исполнилось 53 года, пишет «Комсомольская правда».

Рахлина, работая журналисткой, писала о рок-музыкантах. В 1986 году познакомилась с Башлачевым. В феврале 1988 года, когда он погиб, Рахлина ждала ребенка. В августе 1988 года она родила сына Егора.

В последние годы Рахлина работала журналистом сайта «Православие.ру».

В 2017 году стало известно, что Рахлина больна раком. В январе 2018 года она приняла монашеский постриг.