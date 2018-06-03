Турция резко сократила экспорт табака в Россию

Экспорт турецкого табака в Россию за первые пять месяцев 2018 года сократился на 75,5%.

В январе-мае 2018 года Турция экспортировала в Россию табачной продукции на 950 тыс долларов, тогда как в первые пять месяцев 2017 года – на 3,597 млн долларов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на агентство Anadolu и Ассамблею экспортеров Турции (TIM).

В целом турецкий экспорт в Россию за первые пять месяцев вырос на 61,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 1,409 млрд долларов. В TIM связали рост экспорта с устранением дипломатических разногласий между двумя странами.

Наибольшая доля экспорта приходится на сельскохозяйственный сектор (263,6 млн долларов), автопром (196 млн), химическую промышленность (156,5 млн), одежду и текстиль (117,4 млн), кожевенную отрасль (110,2 млн), машиностроение (109,2 млн).

Напомним, Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии в конце ноября 2015 года. С осени 2016 года ограничения последовательно снимались, однако запрет на поставки томатов, одного из самых важных для Турции товаров, сохранялся до ноября 2017 года.