В Госдуме отреагировали на возмущение Лукашенко о «приватизации» Победы

«Мы никогда нигде не заявляли, что Россия как государство имеет какую-то превалирующую роль в Победе в Великой Отечественной войне. Победил советский солдат», – подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Так он прокомментировал заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о якобы имеющейся тенденции в России к «приватизации» Победы.

«Мы никогда нигде не заявляли, что Россия как государство имеет какую-то превалирующую роль в Победе в Великой Отечественной войне. Победил советский солдат. Победил многонациональный Советский Союз: и русские, и украинцы, и белорусы, и казахи, и армяне, и грузины…», – подчеркнул зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Десятки миллионов жизней именно советских людей» было отдано, чтобы избавить и нашу землю, и Европу от «коричневой чумы», – отметил депутат.

Он напомнил, что президент Владимир Путин регулярно предупреждает о том, что искажать историю Великой Отечественной войны недопустимо.

А между тем, в Прибалтике, например, сносят памятники советским солдатам. Так что мы призываем, чтобы, в первую очередь, страны СНГ, «выступить на мировых площадках единым фронтом против этого, а также против осквернения могил советским солдатом», – подчеркнул Водолацкий. По его словам, никто не имеет право искажать «Победу, которая далась такой огромной ценой», – подчеркнул депутат.

Между тем, в Белоруссии вместо акции «Бессмертный полк» в этом году прошла уличная акция «Беларусь помнит». Кроме того, парады в Белоруссии проводят не в День Победы 9 мая, а 3 июля – в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков, как подчеркивал ранее Лукашенко.

Однако, «не думаю, что Лукашенко хочет как-то выпятить белорусский народ в современной истории», – отметил Водолацкий. По его словам, сегодня в Белоруссии есть политики, которые ищут особую роль белоруса, его особое происхождение. Аналогичную картину мы видим и на Украине, когда особый народ «укры», которые якобы первыми полетели на Луну и первые ракеты сделали и т.д.

Однако, «это заблуждение. Ни у кого не может быть никакой особой роли, особенно на просторах СНГ. И когда мы все вместе, когда мы – единое плечо друг друга, то проблем будет меньше», – отметил парламентарий.

Он напомнил, что все расхождения решаются путем диалога, и мы в ближайшее время встретимся с белорусскими коллегами на площадках различных саммитов. Так, например, 4-5 июня в Москве пройдет международный форум «Развитие парламентаризма». «Думаю, что все недоразумения, которые кто-то пытается выстроить внутри Белоруссии, мы снимем», – резюмировал Водолацкий.

Напомним, ранее в воскресенье белорусский президент Александр Лукашенко в ходе посещения Брестской крепости заявил, что увидел в России тенденцию к «приватизации» Победы в Великой Отечественной войне.

Между тем, еще 8 мая президент Владимир Путин, поздравляя лидеров стран бывшего СССР и граждан Грузии и Украины с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнул, что День Победы – священная дата и символ единения и беспримерного героизма наших народов.