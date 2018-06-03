НАТО создает резерв на случай нападения России

Североатлантический альянс собирается создать оперативный резерв численностью 30 тыс. человек, который нужен для повышения готовности НАТО в случае «нападения со стороны России», пишут немецкие СМИ со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Издание Die Welt отмечает, что новое соединение создадут в дополнение к Силам быстрого реагирования альянса – его численность составляет 20 тыс. человек, передает RT.

Также в распоряжении оперативного резерва будут несколько сотен истребителей и кораблей. НАТО требует приведения кораблей в боеготовность за 30 дней.

С инициативой создать новое подразделение выступили США и Германия.

Предложение обсудят на встрече в Брюсселе 7-8 июня.

Отметим, что решено также развернуть новый командный центр НАТО в немецком городе Ульм в рамках «сдерживания российской угрозы».