Германия использует НАТО для возрождения немецкой военной мощи

В немецком городе Ульм будет развернут новый командный центр НАТО. Разумеется, в рамках «сдерживания российской угрозы». Но на деле ситуация гораздо сложнее: Берлин пытается компенсировать альянсу свою недостаточную боеспособность. Дела в бундесвере идут из рук вон плохо. По сути, немецким солдатам даже нечем стрелять.

Решение о создании в немецком городе Ульм (земля Баден-Вюртемберг) нового командного центра НАТО уже принято, однако его официальное обнародование состоится в конце будущей недели – на встрече министров обороны стран альянса в Брюсселе. Строительство может начаться уже в июле этого года, а ввод центра в строй запланирован на октябрь 2019-го.

Столь быстрые темпы строительства объясняются тем, что военная база НАТО в Ульме есть уже давно, а в местных казармах в Вильгельмсбурге расположено многонациональное подразделение альянса, предназначенное для ведения антикризисных операций по всему миру. Потому потребуется лишь техническое благоустройства под новые цели и задачи. А именно – штаб в Ульме должен способствовать более быстрому перемещению войск и техники.

От нескольких десятков командных центров НАТО в Европе, существовавших ранее, теперь осталось только семь. А численность военнослужащих, прикомандированных к ним, сократилась с 20 тысяч до 6800. В новом центре дополнительно расквартируют еще 200 солдат и офицеров. Немецкие источники утверждают, что «усилением командной структуры и наращиванием численности контингента НАТО реагирует на агрессивную политику России».

«В секретном докладе НАТО военные недавно выразили сомнения, что альянс сможет адекватно и быстро отреагировать на внезапную атаку со стороны России. Опасения связаны - наряду с состоянием транспортных путей, пригодных для перемещения военной техники в восточном направлении, – в первую очередь с бюрократическими препонами при передислокации войск и вооружений. Новый командный центр в Ульме разворачивается для того, чтобы помочь избежать бюрократических проволочек», – пишет Suddeutsche Zeitung.

Ранее министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен предлагала в качестве места для нового командного центра регион Кельна и Бонна на территории федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия (Западная Германия). Но после того, как германское военное ведомство предупредило власти федеральной земли Баден-Вюртемберг (Южная Германия) о строительстве нового командного центра именно у них, географические споры закончились.

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Интересно другое. Все та же Урсула фон дер Ляйен первой предложила НАТО построить в ФРГ новый центр планирования, логистики и командования. Но ее условием было то, что этот центр не станут полностью интегрировать в командную структуру Североатлантического альянса – он может быть использован также для внутригерманских учений. Госсекретарь МО ФРГ Петер Таубер в письме в Брюссель выразился так: «Будучи структурной страной для JSEC, мы можем внести значительный вклад в распределение нагрузки в альянсе».

НАТО такой расклад не устраивал. Дело в том, что центр собирались построить в рамках общего плана по созданию нового командования по тыловому обеспечению и логистике (Joint Support and Enabling Command, JSEC), которое призвано улучшить возможности передвижения вооруженных сил альянса в Европе. Окончательный документ по JSEC был утвержден в конце апреля и в нем не содержится никаких упоминаний о «частичной интеграции» центра в Ульме в структуру НАТО. Таким образом, неясно, насколько германскому министру удалось сохранить самостоятельность в принятии решений по военной логистике на собственной территории.

У ФРГ, как это ни парадоксально, не так много возможностей отстаивать свой военный суверенитет в рамках НАТО. Хуже того, германская военная мощь на поверку оказалась фикцией. Выяснилось, нехватка боеспособной военной техники, в частности, танков не позволяет бундесверу выполнять обязательства перед альянсом. Основная причина – дефицит запчастей и высокие затраты на обслуживание танков Leopard-2, которые попросту не заложены в бюджет.

Скандал разгорелся еще в феврале, когда выяснилось, что 9-я танковая бригада в Мюнстере (все та же земля Северный Рейн-Вестфалия) существует, по сути дела, только на бумаге. Незадолго о этого в НАТО решили создать на базе немецкой 9-й тбр «международную оперативную группу повышенной готовности» «Острие копья» (Speerspitze) в рамках общего плана по «отражению российской угрозы». Новая опергруппа должна была иметь в своем составе 44 танка Leopard-2 и 14 бронемашин пехоты Marder. Но в наличии оказалось только девять боеспособных танков и три БМП, требовавших постоянного ремонта.

Проблемы наблюдаются также в военно-воздушных силах ФРГ: боеготовность истребителей Eurofighter и Tornado, а также транспортных вертолетов CH-53 серьезно ухудшилась. Боевые машины способны участвовать в операциях и учениях лишь четыре месяца в году, а остальное время уходит на их ремонт.

Кроме того, бундесвер испытывает нехватку гранатометов, приборов ночного видения, зимнего обмундирования и бронежилетов, а также вспомогательных транспортных средств. Все эти трудности не позволяют немецкой армии полноценно выполнять обязательства перед НАТО, что ставит Берлин в военном и политическом плане в подчиненное положение перед Брюсселем.

В марте этого года ситуация дошла до опасной черты. Выяснилось, что бундесверу скоро будет нечем стрелять.

Боеприпасов для некоторых видов вооружения осталось буквально на несколько дней, тогда как в годы холодной войны резервы рассчитывались на месяц беспрерывного использования.

Минобороны ФРГ объявило срочный госзаказ на патроны для штурмовых винтовок G36 и пулеметов MG4, а до конца октября бундесвер должен получить до 25 миллионов пуль с мягким сердечником калибра 5,56.

Видимо, все эти неожиданно выяснившиеся проблемы и стали причиной того, что Урсула фон дер Ляйен решила «перетянуть» на Германию новый командный-логистический центр. Насколько благотворно это скажется на бундесвере – выяснится не ранее чем через полтора года.