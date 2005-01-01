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2 июня, суббота  |  Последнее обновление — 11:54  |  vz.ru
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Украину заставят отказаться от абсурдных требований к России

Торг между Украиной и Россией по газовому транзиту началсяФото: РИА «Новости»
Украина предъявила России требования для продолжения газового транзита после 2019 года. Требования эти выглядят не просто завышенными – они являют собой яркий пример настоящего абсурда. О чем в итоге договорятся «Нафтогаз» и «Газпром» и какая из сторон потеряет – или выиграет – в большей степени? Подробности...
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Почему «буйные московские девушки» бросают вызов обществу

Кира Майер в зале судаФото: twitter.com/sledcom_rf
В Москве поймали очередную «Мару Багдасарян» – 24-летнюю «модель» под псевдонимом Кира Майер. Как и ее прототип, она ездила по городу без прав и всячески рекламировала себя в соцсетях. Почему часть молодежи в упор не замечает государство, бросает ему вызов или просто считает себя выше закона? Подробности...
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Зачем Анатолию Чубайсу пенсионные деньги россиян

К любой инициативе Анатолия Чубайса отношение в стране заведомо негативноеФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил инвестировать пенсионные накопления граждан РФ в нанотехнологии. Предложение, которое бы вызвало в российском обществе еще больший взрыв возмущения, придумать трудно. И дело тут не в нанотехнологиях и не в особенностях политики пенсионных фондов, а в личности самого Чубайса. Подробности...
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Германия использует НАТО для возрождения немецкой военной мощи

База НАТО в Ульме есть уже сейчас. Теперь появится еще и командный центр Фото: Pressestelle MN KdoOpFü, Ulm/DPA/Global Look Press
В немецком городе Ульм будет развернут новый командный центр НАТО. Разумеется, в рамках «сдерживания российской угрозы». Но на деле ситуация гораздо сложнее: Берлин пытается компенсировать альянсу свою недостаточную боеспособность. Дела в бундесвере идут из рук вон плохо. По сути, немецким солдатам даже нечем стрелять. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Кого возбуждают тупые бабы

Антон Крылов, журналист
Сохраняющаяся популярность разнообразных курсов «идеальных жен» и текстов на тему «Как выйти замуж» показывает, что усилия феминисток по дискредитации института брака явно недостаточны. Подробности...
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Трейдеров волнует не цена на нефть, а динамика

Сергей Кузнецов, кандидат социологических наук
Дональд Трамп за одно утро может двумя безответственными сообщениями в «Твиттере» дважды изменить направление стоимости черного золота. Подробности...

День, когда можно и нужно сказать о своих чувствах ребенку

Виктория Федотова, журналист
Международный день защиты детей вызывал у меня массу вопросов, когда я сама была ребенком: от чего и кто меня защищает? Почему именно 1 июня и только один день? С чего вдруг праздник придумали и кто? Подробности...
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      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
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          Германия использует НАТО для возрождения немецкой военной мощи

          База НАТО в Ульме есть уже сейчас. Теперь появится еще и командный центр    2 июня 2018, 10:20
          Фото: Pressestelle MN KdoOpFü, Ulm/DPA/Global Look Press
          Текст: Евгений Крутиков

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          В немецком городе Ульм будет развернут новый командный центр НАТО. Разумеется, в рамках «сдерживания российской угрозы». Но на деле ситуация гораздо сложнее: Берлин пытается компенсировать альянсу свою недостаточную боеспособность. Дела в бундесвере идут из рук вон плохо. По сути, немецким солдатам даже нечем стрелять.

          Решение о создании в немецком городе Ульм (земля Баден-Вюртемберг) нового командного центра НАТО уже принято, однако его официальное обнародование состоится в конце будущей недели – на встрече министров обороны стран альянса в Брюсселе. Строительство может начаться уже в июле этого года, а ввод центра в строй запланирован на октябрь 2019-го.

          Столь быстрые темпы строительства объясняются тем, что военная база НАТО в Ульме есть уже давно, а в местных казармах в Вильгельмсбурге расположено многонациональное подразделение альянса, предназначенное для ведения антикризисных операций по всему миру. Потому потребуется лишь техническое благоустройства под новые цели и задачи. А именно – штаб в Ульме должен способствовать более быстрому перемещению войск и техники.

          От нескольких десятков командных центров НАТО в Европе, существовавших ранее, теперь осталось только семь. А численность военнослужащих, прикомандированных к ним, сократилась с 20 тысяч до 6800. В новом центре дополнительно расквартируют еще 200 солдат и офицеров. Немецкие источники утверждают, что «усилением командной структуры и наращиванием численности контингента НАТО реагирует на агрессивную политику России».

          «В секретном докладе НАТО военные недавно выразили сомнения, что альянс сможет адекватно и быстро отреагировать на внезапную атаку со стороны России. Опасения связаны - наряду с состоянием транспортных путей, пригодных для перемещения военной техники в восточном направлении, – в первую очередь с бюрократическими препонами при передислокации войск и вооружений. Новый командный центр в Ульме разворачивается для того, чтобы помочь избежать бюрократических проволочек», – пишет Suddeutsche Zeitung

          Ранее министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен предлагала в качестве места для нового командного центра регион Кельна и Бонна на территории федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия (Западная Германия). Но после того, как германское военное ведомство предупредило власти федеральной земли Баден-Вюртемберг (Южная Германия) о строительстве нового командного центра именно у них, географические споры закончились.

          Интересно другое. Все та же Урсула фон дер Ляйен первой предложила НАТО построить в ФРГ новый центр планирования, логистики и командования. Но ее условием было то, что этот центр не станут полностью интегрировать в командную структуру Североатлантического альянса – он может быть использован также для внутригерманских учений. Госсекретарь МО ФРГ Петер Таубер в письме в Брюссель выразился так: «Будучи структурной страной для JSEC, мы можем внести значительный вклад в распределение нагрузки в альянсе».

          НАТО такой расклад не устраивал. Дело в том, что центр собирались построить в рамках общего плана по созданию нового командования по тыловому обеспечению и логистике (Joint Support and Enabling Command, JSEC), которое призвано улучшить возможности передвижения вооруженных сил альянса в Европе. Окончательный документ по JSEC был утвержден в конце апреля и в нем не содержится никаких упоминаний о «частичной интеграции» центра в Ульме в структуру НАТО. Таким образом, неясно, насколько германскому министру удалось сохранить самостоятельность в принятии решений по военной логистике на собственной территории.

          У ФРГ, как это ни парадоксально, не так много возможностей отстаивать свой военный суверенитет в рамках НАТО. Хуже того, германская военная мощь на поверку оказалась фикцией. Выяснилось, нехватка боеспособной военной техники, в частности, танков не позволяет бундесверу выполнять обязательства перед альянсом. Основная причина – дефицит запчастей и высокие затраты на обслуживание танков Leopard-2, которые попросту не заложены в бюджет.

          Скандал разгорелся еще в феврале, когда выяснилось, что 9-я танковая бригада в Мюнстере (все та же земля Северный Рейн-Вестфалия) существует, по сути дела, только на бумаге. Незадолго о этого в НАТО решили создать на базе немецкой 9-й тбр «международную оперативную группу повышенной готовности» «Острие копья» (Speerspitze) в рамках общего плана по «отражению российской угрозы». Новая опергруппа должна была иметь в своем составе 44 танка Leopard-2 и 14 бронемашин пехоты Marder. Но в наличии оказалось только девять боеспособных танков и три БМП, требовавших постоянного ремонта.

          Проблемы наблюдаются также в военно-воздушных силах ФРГ: боеготовность истребителей Eurofighter и Tornado, а также транспортных вертолетов CH-53 серьезно ухудшилась. Боевые машины способны участвовать в операциях и учениях лишь четыре месяца в году, а остальное время уходит на их ремонт.

          Кроме того, бундесвер испытывает нехватку гранатометов, приборов ночного видения, зимнего обмундирования и бронежилетов, а также вспомогательных транспортных средств. Все эти трудности не позволяют немецкой армии полноценно выполнять обязательства перед НАТО, что ставит Берлин в военном и политическом плане в подчиненное положение перед Брюсселем.

          В марте этого года ситуация дошла до опасной черты. Выяснилось, что бундесверу скоро будет нечем стрелять.

          Боеприпасов для некоторых видов вооружения осталось буквально на несколько дней, тогда как в годы холодной войны резервы рассчитывались на месяц беспрерывного использования.

          Минобороны ФРГ объявило срочный госзаказ на патроны для штурмовых винтовок G36 и пулеметов MG4, а до конца октября бундесвер должен получить до 25 миллионов пуль с мягким сердечником калибра 5,56.

          Видимо, все эти неожиданно выяснившиеся проблемы и стали причиной того, что Урсула фон дер Ляйен решила «перетянуть» на Германию новый командный-логистический центр. Насколько благотворно это скажется на бундесвере – выяснится не ранее чем через полтора года.


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