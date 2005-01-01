До чего акушер-гинеколог довела Бундесвер

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29 мая, вторник  |  Последнее обновление — 18:50  |  vz.ru
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Почему бензин в России всегда только дорожает

Дорогая нефть – благо для бюджета, но беда для автомобилистаФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Минфин наконец заметил то, на что в последние недели жалуются все автомобилисты, – существенный рост цен на бензин и дизтопливо. Называется и причина происходящего: повышение цен на нефть на мировом рынке, которое так радует российский бюджет. Однако действительно ли причина в этом – и что могло бы сделать правительство для сдерживания роста цен на топливо? Подробности...
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Почему Киев испугался потери прилегающих к Крыму территорий

В заявлении Бабина о «мадам с косой» и «господине с Донбасса» есть двусмысленный намекФото: Тарас Литвиненко/РИА «Новости»
Киев одолела мания преследования – там увидели в Херсонской области чуть ли не новый потенциальный Донбасс. В окружении Порошенко уверены, что Россия попытается заполучить Северо-Крымский канал, чтобы обеспечить Крым питьевой водой. Более того, он разглядел потерю госконтроля над прилегающими к полуострову территориями. Есть ли у украинских страхов реальные основания? Подробности...
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Реставратор назвал невосстановимую часть «Ивана Грозного»

Полотно Ильи Репина неоднократно подвергалось покушениямФото: «Иван Грозный и сын его Иван
16 ноября 1581 года», И.Е. Репин
«Полотно и до этого было ужасное, хотя реконструировать сейчас можно все что угодно. Но мы не восстановим духовный темперамент автора, его видение мира», – сказал газете ВЗГЛЯД именитый художник-реставратор Александр Сапожников. Он уверен, что картина «Иван Грозный убивает своего сына», которую повредил вандал из Воронежа, будет восстановлена, но лишь технически. Подробности...
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Польша желает создать ударный кулак против беззащитного Калининграда

Польские власти готовы обеспечить «стол и дом» американцамФото: U.S. Army/Staff Sgt. Pablo N. Piedra
Польские власти готовы раскошелиться на 2 млрд долларов, лишь бы в стране была развернута танковая бригада армии США. То, что это явно нарушает Акт Россия – НАТО, давно уже не беспокоит правящие круги Варшавы. Они и вправду готовы поверить в мифическую угрозу из Калининграда. Но действительно ли польское общество так панически боится России, что готово размещать американцев за свой счет? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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До чего акушер-гинеколог довела Бундесвер

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Счетная палата ФРГ обвинила министерство обороны, возглавляемое Урсулой фон дер Ляйен, в сокрытии фактов о недостаточном количестве военного снаряжения. Мало того, Счетная палата обнаружила и фальсификации в документах. Подробности...

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          Наталия Янкова

          До чего акушер-гинеколог довела Бундесвер

          Наталия Янкова
          публицист (Германия)
          		 29 мая 2018, 17:26

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          Тема небоеспособности армии Германии поднималась уже неоднократно. Но вот дальше упоминаний в СМИ и политических ток-шоу она не продвигалась. И вот теперь уже Счетная палата ФРГ обвинила министерство обороны, возглавляемое Урсулой фон дер Ляйен, в сокрытии фактов, свидетельствующих о недостаточном количестве военного снаряжения и непригодности имеющегося.

          Мало того, Счетная палата обнаружила фальсификации в документах. Ведомство ф. д. Ляйен представило фальшивые цифры, приукрашивающие истинное состояние материальной и кадровой базы Бундесвера.

          «Многие системы оружия, которые министерство представило как боеспособные, таковыми не являются», – цитирует газета Bild отчет Счетной палаты, подготовленный для комиссии Бундестага по бюджету. Истинное положение вещей – разбитые подлодки и отслужившие свой век вертолеты и танки. 

          Например, корабли для берегового патрулирования военно-морских баз, обозначенные в документах министерства обороны как боеспособные, вообще не имеют военного оснащения. Уже длительное время на них отсутствуют боеготовые управляемые ракеты.

          Стоит ли говорить, что военный корабль, не оснащенный оружием, не может считаться боеспособным. К тому же имеются серьезные проблемы с комплектацией командного состава, особенно у подводников. 

          Таким образом, недостаточная материальная база, помноженная на отсутствие персонала, элементарно не позволяет Бундесверу принимать участие в запланированных военных операциях.

          Неслучайно в миссии Евросоюза против сомалийских пиратов Atalanta Германия приняла лишь частичное участие. Подобная же ситуация и с участием в миссии Sophia против мафии, занимающейся доставкой в Европу нелегальных мигрантов по Средиземному морю.

          Критика в адрес ведомства Урсулы ф. д. Ляйен касается не только оснащенности оружием и недостаточного количества и качества персонала.

          С 2011 года, по официальным данным, в составе Бундесвера изобличены 89 правых экстремистов и 24 исламиста. Основная часть их уже уволена, три случая пока расследуются.

          С того же 2011 года в ФРГ отменена воинская повинность, и, если верить высокому начальству, число военных, принадлежащих к подозреваемым и уже подтвержденным экстремистам, с тех пор значительно снизилось.

          Один из отчетов содержит информацию, которая с большой натяжкой может рассматриваться как положительная: левых экстремистов теперь меньше, чем правых, а исламистов (по той же информации) почти совсем не осталось.

          Из 300 подозреваемых в исламизме подтвердились только 100 случаев, причем большая часть такого рода военнослужащих уволилась еще до окончания расследования.

          При этом ф. д. Ляйен (ХДС) требует увеличение финансирования Бундесвера, что возмутило ее политических противников, например «Зеленых», которые требуют «сначала навести порядок в собственном доме и тратить деньги по назначению и разумно».

          Причины катастрофического положения Бундесвера формально указывают именно на фрау ф. д. Ляйен. И дело не только в том, что Меркель отдала стратегически важное ведомство бывшему министру по делам семьи, которая и в этой сфере не сумела проявить себя качественным управленцем.

          Так или иначе, амбициозность акушера-гинеколога по образованию, а главное, связи на вершинах власти привели фрау Ляйен в кресло главы министерства обороны, где она и осталась на следующий срок.

          Конечно, при всем таланте ф. д. Ляйен было не по силам развалить Бундесвер в одиночку. Процесс распада начался до нее, она же успешно его продолжила.

          В Бундесвере выстроена система коррупции и наплевательства, которую не в силах ни нарушить, ни даже встряхнуть какой-либо единичный протест. Глобальная же ломка и реконструкция всей структуры никому не нужна, и в первую очередь не нужна Меркель, увязшей в персональных политических проблемах.

          Поэтому, сколько бы ЕС ни декларировал идею создания военного блока, альтернативного НАТО, реального потенциала для этого у европейцев просто нет. И прежде всего по причине дезорганизации и беззубости армий отдельных стран.


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