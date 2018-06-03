Кабмин озаботился численностью школьников в России

За последние 17 лет численность российских школьников сократилась более чем на 21,7%, говорится в докладе правительства Федеральному Собранию.

В докладе о реализации государственной политики в сфере образования, опубликованном на сайте правительства, говорится, что демографическая ситуация остается серьезным фактором, влияющим на развитие российского образования.

«За последние 17 лет (с 2000 по 2017/2018 учебный год) численность школьников сократилась более чем на 21,7%», – сказано в документе.

Отмечается, что «демографическая яма» с уровня общего образования перемещается на уровень профессионального образования.

Прогнозная численность студентов вузов в 2018/2019 учебном году может составить около 4,3 млн человек. В сравнении с показателем 2009 года численность студентов снизится более чем на 40% (7,4 млн человек).

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин ранее говорил, что основным риском для российской экономики является снижение численности трудоспособного населения.

Напомним, в начале мая, вступая в должность президента, Владимир Путин назвал среди приоритетных задач повышение качества образования и здравоохранения, охрану материнства и детства.