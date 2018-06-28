Российское МВД получило право определять порядок депортации иностранцев, говорится в подписанном президентом России Владимиром Путиным законе.

Ведомство наделяется соответствующими полномочиями по депортации по согласованию с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, передает РИА «Новости».

После того, как уполномоченный орган примет решение о депортации иностранного гражданина, который оказался в местах лишения свободы, это решение поступает в территориальный орган МВД. В свою очередь МВД решает вопрос о депортации или реадмиссии.