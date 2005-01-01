Россию удивило игнорирование генсеком ООН выхода США из сделки с Ираном

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28 июня, четверг  |  Последнее обновление — 03:45  |  vz.ru
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Даже бегство инвесторов приносит пользу России

Массового бегства инвесторов из российских облигаций не ждутФото: Людмила Пахомова/фотохроника ТАСС
Иностранцы бросились распродавать российские облигации федерального займа (ОФЗ). Иначе говоря, Россия теряет зарубежные инвестиции, и если бы не бегство инвесторов, за доллар сегодня давали бы не больше 50 рублей. И все же, как ни парадоксально, столь неприятная ситуация все равно приносит огромные дивиденды России. Подробности...
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Что общего между Николаем Вторым и Сталиным

Два верховных главнокомандующих русскими армиями в ходе двух мировых войнФото: Global Look Press, Yevgeny Khaldei /Voller Erst/DPA/
Zentralbild/Global Look Press
Среди политических фигур начала 20-го века наибольшую симпатию у россиян вызывают Николай Второй и Иосиф Сталин, показал опрос, проведенный ВЦИОМ. При этом царь оказался даже популярней вождя – и симпатия одновременно к ним обоим вскрывает суть национального самосознания. В этом нет раздвоения, потому что их ценят за одно и то же. Подробности...
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У российской медицины нет возможностей бороться с новой болезнью

«В нормальной семье игроман появиться не может», – утверждает МирошниченкоФото: Mirafoto/Imagebroker/Global Look Press
ВОЗ наконец-то признала зависимость от видеоигр болезнью, но как опасную социальную проблему ее осознали гораздо раньше. И хотя игроманов в России больше, чем наркоманов, их практически никто не лечит. О том, что изменит решение ВОЗ и как победить игроманию, газета ВЗГЛЯД поговорила с автором реабилитационной программы «Вне игры» Иваном Мирошниченко. Подробности...
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Проститутки помогут украинской власти

Киев, март 2017 года. Марш проституток, которые требовали запретить штрафы за проституцию и легализовать секс-индустриюФото: Oleksandr Khomenko/Global Look Press
Украина могла бы перенять опыт Евросоюза по пополнению бюджета и манипулированию с макроэкономической статистикой. ЕС уже не первый год получает доходы за счет легализованной проституции, учитывая ее в составе ВВП. Для Украины, которая становится центром мирового секс-туризма, как считают сами украинские депутаты, такой подход сулит одни преимущества. Подробности...
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Карина Цуркан оказалась ценнейшим агентом румынской разведки

В какой именно момент Цуркан получила российский паспорт – пока загадка, но знать это крайне важноФото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
Члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже. Предположительно, через нее к разведке одной из стран НАТО попадала информация особой важности, касающаяся энергетической безопасности России. Главный вопрос сейчас – как Цуркан вообще оказалась на должности, которую занимала. Подробности...
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Уже скоро мы увидим совсем другую Европу

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Сегодня в Брюсселе начинается саммит глав государств и правительств Европейского союза. Европейские журналисты уже называют встречу «мать всех саммитов». И не случайно. Подробности...

Остановить дискриминацию по возрасту

Максим Григорьев, директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ
Большинство людей предпенсионного возраста стремятся продолжить трудовую деятельность. Идущая модернизация пенсионной системы – хороший повод для того, чтобы начать масштабную борьбу с дискриминацией по возрасту. Подробности...
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Украинская тоска по Пиночету

Андрей Бабицкий, журналист
Главный военный прокурор Украины предрек появление на сцене украинского Аугусто Пиночета. Так для чего же военному прокурору нужен во главе страны человек с диктаторскими полномочиями? Ответ лежит не в экономической плоскости. Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      Самые красивые болельщицы ЧМ-2018

      Благодаря чемпионату мира мы смогли увидеть не только красивый футбол, но и прекрасных болельщиц, приехавших со всего мира поддержать свои любимые команды. Самые яркие из них – на страницах газеты ВЗГЛЯД
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      Более двух миллионов болельщиков приехали в Россию, чтобы поддержать свои команды во время чемпионата мира по футболу. Гости из самых разных уголков планеты с помощью ярких и необычных образов создали в нашей стране атмосферу большого праздника. Газета ВЗГЛЯД выбрала самые интересные из них
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      Чемпионат мира в России начался с яркой церемонии открытия

      Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида Гарифуллина
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          Россию удивило игнорирование генсеком ООН выхода США из сделки с Ираном

             28 июня 2018, 01:48
          Фото: Andy Katz/Zuma/Global Look Press
          Текст: Антон Антонов

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          Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал доклад генсека организации Антониу Гутерриша, касающийся ядерной сделки с Ираном.

          Небензя отметил, что США в одностороннем порядке вышли из соглашения с Ираном, но в докладе Гутерриша этот факт был отмечен «лишь мимоходом», передает ТАСС.

          По словам постпреда, «абсолютно непостижимо, как можно подготовить документ под названием «Выполнение резолюции 2231», не упомянув при этом, что США нарушили как соглашение с Ираном, так и «саму резолюцию 2231», принятую в поддержку иранской ядерной сделки.

          Небензя подчеркнул, что доклад подтверждает выполнении Ираном обязательств. Заявления о том, что Тегеран якобы нарушил свои обязательства «не подтверждены в силу недостаточности сведений и отсутствия целостной доказательной базы».

          Небензя также указал, что секретариат ООН не может проводить «какие-либо расследования без четкого на то мандата Совета Безопасности».

          Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала решение президента США Дональда Трампа о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном.


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