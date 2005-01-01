Россию удивило игнорирование генсеком ООН выхода США из сделки с Ираном

Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал доклад генсека организации Антониу Гутерриша, касающийся ядерной сделки с Ираном.

Небензя отметил, что США в одностороннем порядке вышли из соглашения с Ираном, но в докладе Гутерриша этот факт был отмечен «лишь мимоходом», передает ТАСС.

По словам постпреда, «абсолютно непостижимо, как можно подготовить документ под названием «Выполнение резолюции 2231», не упомянув при этом, что США нарушили как соглашение с Ираном, так и «саму резолюцию 2231», принятую в поддержку иранской ядерной сделки.

Небензя подчеркнул, что доклад подтверждает выполнении Ираном обязательств. Заявления о том, что Тегеран якобы нарушил свои обязательства «не подтверждены в силу недостаточности сведений и отсутствия целостной доказательной базы».

Небензя также указал, что секретариат ООН не может проводить «какие-либо расследования без четкого на то мандата Совета Безопасности».