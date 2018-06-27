В Wintershall заверили в успехе «Северного потока – 2»

Строительство газопровода «Северный поток – 2» будет идти по графику, от властей Дании будут получены все необходимые разрешения, заявил член правления Wintershall Тило Виланд.

«Я верю в то, что проект будет реализован. Вы знаете, что мы уже получили ряд разрешений. Я уверен, что и Дания не заблокирует, а рано или поздно выдаст разрешение», – передает его слова ТАСС.

Виланд добавил, что Wintershall обсудила с американскими властями санкции в отношении проекта «Северный поток – 2» во время Всемирной газовой конференции в Вашингтоне. Это было одной из целей визита представителей нефтегазовой компании в США.

Переговоры он назвал успешными.

«Для меня важно, что мы в контакте по проекту. Я был нацелен в большей степени донести преимущества нашего проекта, поскольку на данном этапе он очень сильно политизирован», – сказал он.

По его словам, он хотел донести до Вашингтона, что цели проекта чисто экономические.

«Нам удалось донести наше видение», – заметил он. Он не ответил на вопрос о том, обсуждались ли возможные санкции против европейских партнеров проекта.

Во вторник премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что в парламент королевства внесены законодательные инициативы, которые позволят наложить вето или же задержать реализацию проекта строительства газопровода «Северный поток – 2».

Финляндия, Германия и Швеция уже выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода.

Между тем, запрет Дании не будет фатальным – ее территорию можно будет обойти, удлинив газопровод.