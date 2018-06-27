КамАЗ протаранил колонну автомобилей в Тамбовской области

Грузовой автомобиль КамАЗ наехал на колонну автомобилей на участке проведения дорожных работ трассы в Тамбовской области.

По предварительным данным, в результате аварии девять человек получили травмы различной степени тяжести. Трое из них госпитализированы, остальные получили медицинскую помощь на месте, сообщает региональное управление МВД.

Кроме того, шесть легковых автомобилей и два грузовика были повреждены.

Уточняется, что движение на федеральной трассе не перекрывалось. Следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства происшествия.

В начале июня автобус врезался в стоящий на обочине КамАЗ в Тульской области, пострадали три человека.