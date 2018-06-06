Автобус въехал в КамАЗ под Тулой, есть пострадавшие

На федеральной автодороге М-4 «Дон» в Тульской области автобус врезался в стоящий на обочине КамАЗ; пострадали три человека, сообщили в экстренных службах.

«В районе населенного пункта Ефремов автобус, перевозивший 16 человек, врезался в стоящий на обочине грузовой КамАЗ», – передает сообщение РИА «Новости».

По предварительным данным, пострадали три человека. Их состояние не уточняется.

Также выяснилось, что автобус перевозил граждан Украины в Донецк.

Напомним, в апреле в Крыму в результате ДТП пострадали граждане Украины.