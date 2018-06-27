Трамп одобрил создание механизма ограничений зарубежных инвестиций в США

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27 июня, среда  |  Последнее обновление — 15:47  |  vz.ru
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Даже бегство инвесторов приносит пользу России

Массового бегства инвесторов из российских облигаций не ждутФото: Людмила Пахомова/фотохроника ТАСС
Иностранцы бросились распродавать российские облигации федерального займа (ОФЗ). Иначе говоря, Россия теряет зарубежные инвестиции, и если бы не бегство инвесторов, за доллар сегодня давали бы не больше 50 рублей. И все же, как ни парадоксально, столь неприятная ситуация все равно приносит огромные дивиденды России. Подробности...
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Что общего между Николаем Вторым и Сталиным

Два верховных главнокомандующих русскими армиями в ходе двух мировых войнФото: Global Look Press, Yevgeny Khaldei /Voller Erst/DPA/
Zentralbild/Global Look Press
Среди политических фигур начала 20-го века наибольшую симпатию у россиян вызывают Николай Второй и Иосиф Сталин, показал опрос, проведенный ВЦИОМ. При этом царь оказался даже популярней вождя – и симпатия одновременно к ним обоим вскрывает суть национального самосознания. В этом нет раздвоения, потому что их ценят за одно и то же. Подробности...
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У российской медицины нет возможности бороться с новой болезнью

«В нормальной семье игроман появиться не может», – утверждает МирошниченкоФото: Mirafoto/Imagebroker/Global Look Press
ВОЗ наконец-то признала зависимость от видеоигр болезнью, но как опасную социальную проблему ее осознали гораздо раньше. И хотя игроманов в России больше, чем наркоманов, их практически никто не лечит. О том, что изменит решение ВОЗ и как победить игроманию, газета ВЗГЛЯД поговорила с автором реабилитационной программы «Вне игры» Иваном Мирошниченко. Подробности...
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Проститутки помогут украинской власти

Киев, март 2017 года. Марш проституток, которые требовали запретить штрафы за проституцию и легализовать секс-индустриюФото: Oleksandr Khomenko/Global Look Press
Украина могла бы перенять опыт Евросоюза по пополнению бюджета и манипулированию с макроэкономической статистикой. ЕС уже не первый год получает доходы за счет легализованной проституции, учитывая ее в составе ВВП. Для Украины, которая становится центром мирового секс-туризма, как считают сами украинские депутаты, такой подход сулит одни преимущества. Подробности...
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Карина Цуркан оказалась ценнейшим агентом румынской разведки

В какой именно момент Цуркан получила российский паспорт – пока загадка, но знать это крайне важноФото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
Члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже. Предположительно, через нее к разведке одной из стран НАТО попадала информация особой важности, касающаяся энергетической безопасности России. Главный вопрос сейчас – как Цуркан вообще оказалась на должности, которую занимала. Подробности...
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Украинская тоска по Пиночету

Андрей Бабицкий, журналист
Главный военный прокурор Украины предрек появление на сцене украинского Аугусто Пиночета. Так для чего же военному прокурору нужен во главе страны человек с диктаторскими полномочиями? Ответ лежит не в экономической плоскости. Подробности...
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Три главных ошибки наших западников

Сергей Худиев, публицист, богослов
Интервью Улицкой, где она говорила об отсталости России, вызвало немалое раздражение. Но нам стоит скорее не раздражаться, а понять. О чем все это? Что вообще люди имеют в виду, когда говорят, что «Россия отстала»? Подробности...
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Если Россия отстала на 150 лет от Европы, то надо в трибунал дело передать

Захар Прилепин, писатель
Все обсуждают Улицкую, которая сказала, что Россия отстала от Европы на 150 лет. А лично Улицкая отстала от, скажем, Бегбедера на 150 лет или нет? А Украина – она как? Много вопросов. Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      Самые красивые болельщицы ЧМ-2018

      Благодаря чемпионату мира мы смогли увидеть не только красивый футбол, но и прекрасных болельщиц, приехавших со всего мира поддержать свои любимые команды. Самые яркие из них – на страницах газеты ВЗГЛЯД
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      Самые эксцентричные болельщики ЧМ-2018

      Более двух миллионов болельщиков приехали в Россию, чтобы поддержать свои команды во время чемпионата мира по футболу. Гости из самых разных уголков планеты с помощью ярких и необычных образов создали в нашей стране атмосферу большого праздника. Газета ВЗГЛЯД выбрала самые интересные из них
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      Чемпионат мира в России начался с яркой церемонии открытия

      Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида Гарифуллина
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        Писательница Людмила Улицкая заявила о «сильном цивилизационном отставании» России от Европы. Что вы думаете по этому поводу?
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          Трамп одобрил создание механизма ограничений зарубежных инвестиций в США

          27 июня 2018, 15:11

          Текст: Сергей Гурьянов

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          Президент США Дональд Трамп одобрил создание механизма ограничения зарубежных инвестиций в Соединенные Штаты для препятствования кражи американских технологий, сообщили в Белом доме.

          Об этом сообщает ТАСС.

          Между тем, как ранее сообщала газета The Wall Street Journal, Дональд Трамп собрался запретить китайским компаниям инвестировать в американские предприятия, которые владеют «промышленно значимыми технологиями», запретив также экспорт значимых технологий в Китай.

          В понедельник глава минфина США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон будет вводить ограничения инвестиций для пытающихся украсть американские технологии стран. По его словам, ограничения будут касаться не только Китая.


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