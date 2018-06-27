Трамп одобрил создание механизма ограничений зарубежных инвестиций в США

Президент США Дональд Трамп одобрил создание механизма ограничения зарубежных инвестиций в Соединенные Штаты для препятствования кражи американских технологий, сообщили в Белом доме.

Об этом сообщает ТАСС.

Между тем, как ранее сообщала газета The Wall Street Journal, Дональд Трамп собрался запретить китайским компаниям инвестировать в американские предприятия, которые владеют «промышленно значимыми технологиями», запретив также экспорт значимых технологий в Китай.

В понедельник глава минфина США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон будет вводить ограничения инвестиций для пытающихся украсть американские технологии стран. По его словам, ограничения будут касаться не только Китая.