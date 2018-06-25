США сказали, кого коснутся санкции за кражи американских технологий

Вашингтон будет вводить ограничения инвестиций для пытающихся украсть американские технологии стран, сообщил глава минфина США Стивен Мнучин.

Со ссылкой на президента США Дональда Трампа Стивен Мнучин назвал фейковыми прозвучавшие ранее в СМИ сообщения о мерах, якобы готовящихся Вашингтоном в отношении Пекина, передает «Интерфакс».

«Заявление будет касаться не Китая как такового, но всех стран, которые пытаются украсть наши технологии», – подчеркнул глава минфина США.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Дональд Трамп собрался запретить китайским компаниям инвестировать в американские предприятия, владеющие «промышленно значимыми технологиями», а также ввести запрет на экспорт значимых технологий в КНР. До этого американский президент похвастался введением пошлин против товаров из Китая и ЕС.