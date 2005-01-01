Forbes рассказал о выгоде России от ЧМ-2018

ЧМ-2018 по футболу превратил Россию в выгодного для Запада экономического партнера, пишет Forbes.

В публикации издания отмечается, что несмотря на санкции и снижение цен на нефть, Россия находится на подъеме. В качестве подтверждения авторы публикации привели два крупных международных события: Олимпиада-2014 в Сочи и ЧМ-2018, передает Рен-ТВ.

В будущем, считают в Forbes, это принесло бы выгоду России, особенно в части модернизации инфраструктуры, а также иностранному бизнесу.

По сравнению с США Россия более привлекательна для инвестиций, отмечается в статье.

Напомним, ранее в публикации The Daily Telegraph говорилось, что экономика России остается довольно сильной, устойчивой и стратегически важной, несмотря на низкий уровень отношений с Западом. Автор статьи, экономист Лиам Холлиган, отмечал, что на фоне обвинений в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей Россия превратилась в «изгоя на международной арене», однако уже через пару недель президент Владимир Путин на глазах у всего мира передаст кубок ЧМ-2018 команде-победительнице.

До этого гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил, что непосредственная организация ЧМ-2018 по футболу обошлась более чем в 500 млн долларов.