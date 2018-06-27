Немцы рассказали о распростертых объятиях россиян

Фан-клуб сборной Германии по футболу очень доволен работой, проделанной организаторами чемпионата мира в России, сообщил представитель организации.

«Это, наряду с чемпионатом мира в Германии (2006), лучшее мировое первенство, которое я наблюдал. Все проходит на самом высоком уровне и прекрасно спланировано. Обслуживание на стадионах осуществляется очень быстро», – передает ТАСС со ссылкой на агентство ДПА слова представителя фан-клуба.

Немецкие болельщики отметили также дружелюбную атмосферу в России.

«Нас принимают с распростертыми объятиями, все очень дружелюбны, искренни и готовы помочь», – сказал представитель фан-клуба.

Напомним, ранее в среду сообщалось, что по данным экспертов кельнского Института немецкой экономики, ущерб для экономики ФРГ от матча Южная Корея – Германия, который пройдет во вторник в Казани, может достичь 200 млн евро.