Песков объяснил причину проблем с посещением омбудсменами заключенных

Сложности в перекрестном посещении омбудсменами России и Украины заключенных возникли из-за дефицита доверия сторон и затягивания согласований, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Песков отметил, что ситуация «складывается сложная», хотя «стороны ведут достаточно напряженную работу», передает ТАСС.

«Здесь совершенно по объективным причинам острый дефицит доверия у сторон», – отметил он и добавил, что также затягивается процесс согласования, ведущийся по линии соответствующих служб.

Напомним, в понедельник российскому омбудсмену Татьяне Москальковой отказали в посещении российского военного Максима Одинцова в киевском СИЗО якобы из-за отсутствия необходимых документов.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Татьяне Москальковой не дадут увидеться с заключенными россиянами, пока Денисову не пустят к заключенному в России Роману Сущенко, а также выдвинула еще несколько условий.