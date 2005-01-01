Месси установил в России уникальный рекорд

Аргентинский форвард Лионель Месси по ходу чемпионата мира по футболу в России установил своеобразный рекорд.

Месси забил мяч в ворота сборной Нигерии, что позволило аргентинцу стать первым футболистом в истории, которому удавалось отличиться на чемпионатах в трех разных десятилетиях своей жизни, сообщает «Советский спорт».

В 2006-м Месси забил в возрасте 18 лет, в 2014-м в возрасте 27 лет и во вторник забил нигерийцам в возрасте 31 года.