Самедов признался, что Уругвай наказал россиян за ошибки

Полузащитник сборной России Александр Самедов заявил, что россияне могут играть с любой командой, но сборная Уругвая наказала россиян за ошибки.

«Я после этого матча могу с уверенностью сказать, что мы можем играть абсолютно с любой командой. Просто Уругвай наказал нас за ошибки», – передают «Известия» ответ Самедова на вопрос о том, ощущалось, что Уругвай – другой уровень соперника по сравнению с Саудовской Аравией и Египтом?

Он отметил, что южноамериканцы заслуженно победили.

«Уругвай заставил нас совершить эти ошибки. Честь и хвала им за это. Но этот матч показал, что нельзя так ошибаться в играх против команд такого уровня. Уругвай за это мастерски наказывает. Но если избежать таких ошибок, то против этой команды можно играть на победу так же, как и в первых двух матчах», – сказал Самедов.

По его словам, сборная России изначально старались не выбирать себе соперников.

«Понимали, что Португалия и Испания – разные по стилю команды, но даже не просчитывали, кто из них нам удобнее. Просто изначально решили: кто попадется, с тем и будем играть. Тем более с обеими сборными мы уже недавно встречались – с Португалией на Кубке конфедераций (0:1), с Испанией – в контрольном матче (3:3). В целом понимаем, в какой футбол играют эти команды. Получили Испанию – будем готовиться к ней», – сказал Самедов.

Напомним, во вторник нападающий испанской сборной Яго Аспас призвал не оценивать игру российской команды по матчу против команды Уругвая, так как Россия играла не основным составом – некоторые лидеры получили отдых, к тому же было раннее удаление.