В Instagram добавили новую функцию

Разработчики социальной сети Instagram сообщили, что выпустили обновление, добавившее в приложение новую функцию.

«Теперь вы можете создать видеочат в Instagram Direct, либо с одним человеком, либо с группой. Ваши друзья уже в Instagram, и с видеочатом вы можете легко подключаться к ним через iOS и Android без номера телефона», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

Одновременно чатиться можно будет только с четырьмя людьми, но без временных ограничений.