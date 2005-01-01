Новак увидел большой потенциал для сотрудничества России и США в газовой отрасли

Министр энергетики России Александр Новак, подводя итоги визита в США, выразил мнение, что Москва и Вашингтон обладают большим потенциалом сотрудничества в газовой отрасли.

По словам Новака, переговоры с американской стороной касались «продвижения газа как наиболее экологичного вида топлива на мировых рынках», передает ТАСС.

Министр отметил, что рынок газа активно развивается и он будет глобализироваться, потребление газа в мире будет более высокими темпами расти, особенно на таких рынках, как Азиатско-Тихоокеанский регион, Африка, где очень большое количество населения не имеет доступа к традиционным источникам энергии.

Новак выразил уверенность, что существует большой потенциал для того, чтобы развивать сотрудничество с США в этой отрасли и кооперироваться по части СПГ.

Напомним, в мае 2014 года президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих энергокомпаний в рамках ПМЭФ заявил, что развитие рынка сжиженного природного газа является одним из приоритетов России в области энергетической политики.