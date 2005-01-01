Путин сменил ряд полпредов в округах

Президент Владимир Путин подписал указы, освобождающие от должностей полномочного представителя главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе Олега Белавенцева и полпреда в Уральском федеральном округе Игоря Холманских.

На место Белавенцева назначен Александр Матовников, вместо Холманских – Николай Цуканов, говорится в указах на сайте Кремля.

Кроме того, президент назначил Александра Беглова полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе, Владимира Устинова – полпредом президента в Южном федеральном округе, Игоря Щеголева – полпредом президента в Центральном федеральном округе.

Также Сергей Меняйло стал полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе.