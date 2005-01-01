Лимонов аргументированно ответил Улицкой

Публицист Эдуард Лимонов раскритиковал слова писательницы Людмилы Улицкой, заявившей украинскому телеканалу об отсталости России от Европы на 150 лет.

«Ну куда Россия отстает? Я был в Италии в семи городах и чувствовал себя как рыба в воде, как у себя дома. Я не вижу разницы ни в идеологии, я даже чувствовал себя несколько впереди Европы. Ну куда мы бежим, какой блошиный забег совершаем?» – прокомментировал Эдуард Лимонов изданию «Ридус» интервью писательницы Людмилы Улицкой телеканалу «112.Украина».

По мнению Лимонова, в Европе люди до сих пор мыслят догмами 50-х годов. Он уточнил, что французы употребляют устаревшие идиомы.

Писатель заявил, что приехал в 1975 году в Соединенные Штаты – и американцы называли Россию кровавой.

«Я отвечал: «Да, она скучная страна, это другое дело, но уже давным-давно не кровавая». И это запоздание в мышлении роковым образом сказывается на самой Европе. Знаете, в какой они заднице сейчас с этими несколькими миллионами мигрантов?» – отметил публицист.

На ваш взгляд Писательница Людмила Улицкая заявила о «сильном цивилизационном отставании» России от Европы. Что вы думаете по этому поводу? Да, Россия сильно отстает

Россия отстает, но незначительно

Россия ни в чем не отстает от Европы

Россия опережает Европу



Лимонов предложил не обращать внимания на подобные высказывания, вспомнив недавний выпад актера Вахтанга Кикабидзе в сторону герба СССР.

«Если человек известен, это не значит, что он умен, что он сведущ. Бывает как раз наоборот. То Кикабидзе какую-то, извините, муйню сморозит, то теперь Улицкая», – сообщил Лимонов.

Напомним, что писательница Людмила Улицкая заявила в интервью телеканалу «112.Украина», что Россия отстает от Европы на 150 лет.