Салах выступил с заключительной речью после ЧМ-2018

Египетский нападающий Мохаммед Салах извинился перед фанатами сборной за неудачное выступление команды на ЧМ-2018 в России.

«Мы хотим извиниться перед всеми египетскими болельщиками, которые поддерживали нас в этих трех матчах. Я знаю, что им сейчас так же тяжело, как и нам», – передает Sports.ru со ссылкой на Independent слова Салаха.

Он отметил также, что Египет впервые за 28 лет попал на чемпионат мира, поэтому некоторым игрокам не хватило опыта игры на таком уровне.

«Спасибо всем, мы вернемся снова в 2022 году», – сказал Салах, опровергнув тем самым слухи о своем уходе из сборной.

Напомним, в субботу глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подписал указ о присвоении футболисту клуба «Ливерпуль» и сборной Египта Мохаммеду Салаху звания почетного гражданина республики.

Ранее нападающий сборной Египта Мохаммед Салах опроверг информацию о конфликте в команде после поражения от сборной России на ЧМ-2018.

Позднее Салах опроверг слухи по поводу ухода из сборной, призвав верить лишь его личным заявлениям.