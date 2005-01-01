Египет прокомментировал данные об уходе Салаха из сборной

Нападающий сборной Египта Мохаммед Салах не заявлял об уходе из сборной, сообщили египетские СМИ.

Как пишут Egypt Today со ссылкой на близкий к игроку источник, Салах опроверг слухи по поводу ухода из сборной, призвав верить лишь его личным заявлениям, передает «Р-Спорт» .

Пресс-служба сборной Египта также опровергла подобную информацию.

«Салах находится на тренировочной базе и тренируется вместе со своими коллегами. Он присутствовал на всех матчах. Он ничего такого не сообщал руководству делегации. Не было никакого разговора на эту тему. Я не знаю, откуда у CNN эта информация», – рассказал руководитель информационного отдела сборной Египта Усама Исмаил.

Напомним, в субботу глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подписал указ о присвоении футболисту клуба «Ливерпуль» и сборной Египта Мохаммеду Салаху звания почетного гражданина республики.

Ранее нападающий сборной Египта Мохамед Салах опроверг информацию о конфликте в команде после поражения от сборной России на ЧМ-2018.